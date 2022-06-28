قناة النهار الشيخ النوي: الرئيس تبون يبعث برسالة إلى المستثمرين المحليين.. مستقبل السياحة للخواص بقلم النهار أونلاين نشر في 28 جوان 2022 - 23:27 شارك غرِّد أرسل 15 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rwOpw اقرأ أيضا النهار ترندينغ: دموع بلماضي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ورجال الحماية يصنعون الحدث في بكالوريا 2022 قناة النهار 14 جوان "طالع هابط: "شاهد شواطئ زرالدة مغلقة بسبب التلوث وشاطئ كولونيل عباس بتيبازة يعومو عادي قناة النهار 21 جوان طالع هابط: مستشفى متوقف منذ 6 أشهر بسعيدة بسبب أشغال الترميم في غياب كلي للمسؤولين قناة النهار 10 جوان قسنطينة : سكان عمارات الشطر الثالث متخوفون من خطر الإنهيار بفعل التشققات قناة النهار 20 جوان الحماية المدنية توضح بخصوص احتراق 16 حافلة ايتوزا قناة النهار 27 جوان طالع هابط: النوي يشيد بموقف الجزائر بعد قطع العلاقات مع إسبانيا .. لي يخلط فينا يدير حسابو قناة النهار 09 جوان جزائريون: فنان يصنع من بقايا الحديد أشياء مذهلة قناة النهار 13 جوان صريح جدا: هكذا يشعر أولياء التلاميذ في أيام البكالوريا.. قناة النهار 14 جوان هكذا سيتم دخول الجماهير لملعب وهران لحضور حفل الإفتتاح قناة النهار 25 جوان وزيرالشباب والرياضة المصري: الحفل كان رائعا جدا وبإمكان الجزائر إحتضان كأس أمم إفريقيا لكرة القدم قناة النهار 26 جوان