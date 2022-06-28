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قناة النهار

الشيخ النوي: الرئيس تبون يبعث برسالة إلى المستثمرين المحليين.. مستقبل السياحة للخواص

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: الرئيس تبون يبعث برسالة إلى المستثمرين المحليين.. مستقبل السياحة للخواص
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