إعــــلانات
قناة النهار

الشيخ النوي: الرئيس تبون يتنفض ضد المسؤولين.. “راه يتبع كل صغيرة وكبيرة وعندو الحق يغضب”

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: الرئيس تبون يتنفض ضد المسؤولين.. “راه يتبع كل صغيرة وكبيرة وعندو الحق يغضب”
  • 99
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/iqXAV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر