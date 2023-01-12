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الشيخ النوي: الرئيس عبد المجيد تبون يدشن ملعب “نيلسون مانديلا” بكلمته الشهيرة “تحيا الجزائر”

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: الرئيس عبد المجيد تبون يدشن ملعب “نيلسون مانديلا” بكلمته الشهيرة “تحيا الجزائر”
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