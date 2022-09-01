قناة النهار الشيخ النوي: الطرقات تحصد أرواح الجزائريين.. يا وزارة النقل لازم تراقبو الحافلات بقلم النهار أونلاين نشر في 01 سبتمبر 2022 - 22:18 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wtoMZ اقرأ أيضا "نهاركم جديد/ تمارين رياضية لتقوية "عضلات الفخذ قناة النهار 26 أوت صريح جدا: هل يسمح الجزائريون لأبنائهم بالذهاب إلى الشواطئ بمفردهم ؟ قناة النهار 24 أوت نقل: الزيادة في عدد الركاب على متن الحافلات.. من مسببات الكوارث المرورية قناة النهار 23 أوت الشيخ النوي: الأحياء الفوضوية في وهران تنفجر.. والوالي سعيود في رحلة للقضاء عليها نهائيا قناة النهار 30 أوت غلق الطريق السيار شرق -غرب بسطيف بسبب إنقلاب شاحنة نقل المحروقات و تدفق البنزين على الطريق قناة النهار 21 أوت بوعلام ديسكو ماغراب يكشف ما دار بينه وبين الرئيس الفرنسي ماكرون قناة النهار 27 أوت نهاركم جديد/ حرفية في صناعة "المنتجات الجلدية الفنية" تبدع في مجالها قناة النهار 16 أوت الشيخ النوي: الدرك الوطني بتلمسان يفكك شبكة لبيع لحم الحمير.. ردو بالكم قناة النهار 01 سبتمبر نهاركم جديد: تمارين لأسفل الظهر مع الكوتش بلعيدي قناة النهار 17 أوت شاهد.. رياح قوية تزيد في التهاب الغابات بالطارف والمواطنون يرددون "الله أكبر قناة النهار 17 أوت