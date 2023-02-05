قناة النهار الشيخ النوي: العلامة الكاملة للمسؤولين والواقفين على تنظيم “الشان”.. يعطيكم الصحة بقلم النهار أونلاين نشر في 05 فيفري 2023 - 21:31 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BkfDn اقرأ أيضا مدرب المنتخب المحلي "مجيد بوقرة" يحيي أنصار الخضر بعد الخسارة قناة النهار 05 فيفري "الفنان الفرنسي "باتريك برويال" يستذكر أيامه في الجزائر .."كنا نعيش معا في أجواء عائلية قناة النهار 03 فيفري مناصرة المنتخب السينغالي توجّه نداء للعنابيين من أجل الحضور بقوّة لتشجيع السنغال قناة النهار 17 جانفي "الفريق أول السعيد شنقريحة يقوم بزيارة عمل وتفقد للشركة العمومية الإقتصادية " مسبكات الرويبة قناة النهار 05 فيفري لحظة تسليم الكأس والميداليات الذهبية للمنتخب السنغالي قناة النهار 05 فيفري تساقط كثيف للثلوج بمنطقة ايت لعزيز بالبويرة قناة النهار 23 جانفي 6 درجات تحت الصفر مع إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار قناة النهار 23 جانفي مجيد بوقرة يوجه رسالة لرؤساء الأندية الجزائرية.. "بدلو العقلية" قناة النهار 31 جانفي باتنة : الوالي في خرجة فجائية ليلية يقف على نقائص كثيرة في المستشفى الجامعي قناة النهار 26 جانفي النعامة: مناظر رائعة.. الجليد يزين الرمال الذهبية بالعين الصفراء قناة النهار 23 جانفي