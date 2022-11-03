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الشيخ النوي: القمة العربية ناجحة بشهادة الأشقاء العرب.. وفلسطين على رأس القمة

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: القمة العربية ناجحة بشهادة الأشقاء العرب.. وفلسطين على رأس القمة
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