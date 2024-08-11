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قناة النهار

الشيخ النوي: “المترشحين للرئاسيات في ثلاثة خاوتنا.. ولي كتبلو يولي رئيس الجمهورية مبروك عليه”

بقلم قناة النهار
الشيخ النوي: “المترشحين للرئاسيات في ثلاثة خاوتنا.. ولي كتبلو يولي رئيس الجمهورية مبروك عليه”
النوي أوفيسيال
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