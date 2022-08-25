قناة النهار الشيخ النوي: بشهادة المواطنين.. سعيدة تشتكي إنعدام التنمية وعدم نزول المسؤولين إلى الميدان بقلم النهار أونلاين نشر في 25 أوت 2022 - 22:28 شارك غرِّد أرسل 49 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qgbZK اقرأ أيضا الوزير الأول: سرعة الرياح التي فاقت 90 كلم/سا ساعدت في إشتعال الحرائق قناة النهار 18 أوت سبقاق: إذا فتح المجال سنترشح لإحتضان كأس أمم إفريقيا قناة النهار 23 أوت شاطئ عين فرانين بوهران: لحظة استخراج جـ..ثة الطفل من طرف الحماية المدنية قناة النهار 07 أوت نهاركم جديد/ حرفية في صناعة "المنتجات الجلدية الفنية" تبدع في مجالها قناة النهار 16 أوت نهاركم جديد/ الفنان المعروف "بنيبن" يفتح قلبه للنهار ويحكي عن حياته الفنية قناة النهار 23 أوت فاسألوا: حقوق الجار قناة النهار 08 أوت وجهة الجزائريين خلال العطلة الصيفية قناة النهار 09 أوت سكيكدة: وضع كارثي بجل المؤسسات التعليمية وعمليات ترميم في الوقت الضائع قناة النهار 14 أوت شهر أوت الأسود..حصيلة قياسية في عدد ضـ. حايا الـ .حوادث والحرائق قناة النهار 25 أوت نهاركم جديد: تمارين الترهلات أسفل البطن قناة النهار 14 أوت