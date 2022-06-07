قناة النهار الشيخ النوي: بعد فضيحة السقي بالزيڨو بعين الدفلى..الوالي يتدخل ورئيس البلدية يكذب قبل إكتمال التحقيق بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جوان 2022 - 22:52 شارك غرِّد أرسل 45 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EWCMM اقرأ أيضا قسنطينة : الدرك يطيح بشبكة لشركة وهمية تبيع دواء مغشوش قناة النهار 26 ماي "مخرج تلفزيوني :" المرحوم أحمد بن عيسى متواضع ومايبخلش على الأجيال قناة النهار 20 ماي البليدة: معمر.. عامل نظافة يعيش داخل شبه محل رفقة 7 أطفال قناة النهار 30 ماي إنطباعات التلاميذ حول طبيعة أسئلة مادة الإنجليزية لإمتحان البيام قناة النهار 07 جوان دلال خير: رجل مصاب بورم في العنق أجرى عدة عمليات جراحية في الجزائر فازدادت حالته تعقيدا قناة النهار 03 جوان دلال خير: مرض وقف حاجزا أمام مستقبل وطموحات عبد القادر.. أمله في الشفاء كبير رغم المعاناة قناة النهار 20 ماي "الوزير الأول :"الجزائر بذلت مجهودات جبّارة لضمان الرعاية الإجتماعية لمواطنيها خلال كورونا قناة النهار 03 جوان مدير التربية بتيزي وزو: فتحنا في الآونة الأخيرة مركز بمستشفى الولاية يستقبل 3 مترشحين قناة النهار 06 جوان وزير الفلاحة: يمكن للفلاحين إستيراد العتاد الفلاحي بشرط أن لا يكون منتوج جزائري قناة النهار 30 ماي إيريس لإطارات العجلات..الطلب يفوق التوقعات ويتجاوز قدرات الإنتاج قناة النهار 29 ماي