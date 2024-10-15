قناة النهار الشيخ النوي: بناية قديمة تستغل في بيع البقول الجافة بقلم النهار أونلاين نشر في 15 أكتوبر 2024 - 21:41 شارك غرِّد أرسل 45 0 رابط دائم : https://nhar.tv/reRJv اقرأ أيضا مدير حملة المترشح قيس سعيد: الجزائر شقيقتنا الكبرى والرئيس تبون تربطه صداقة وطيدة مع قيس سعيد قناة النهار 07 أكتوبر عبد القادر جريو :"المهرجان ماشي تاع البريستيج .. جبنا مختصين في البودكاست وفنانين عندهم مصداقية" قناة النهار 10 أكتوبر الشيخ النوي: حالة كارثية لشاحنات مخصصة لرفع القمامة.. من يتحمل المسؤولية؟ قناة النهار 15 أكتوبر مالية: إجبارية نسبية لاستخدام الدفع الإلكتروني.. البداية بأربعة مجالات قناة النهار 12 أكتوبر صريح جدا / التابعة والعين .. هذه هي الأشياء التي يملكها الجزائري ويحسده عليها الآخرين ! قناة النهار 05 أكتوبر تعميم استعمال الدفع الإلكتروني .. أولى الخطوات لعصرنة المعاملات التجارية قناة النهار 04 أكتوبر كمال مهوي يقصف بالثقيل.. "ياكلوا عند ماما فرنسا ويجو يحكو على محرز" قناة النهار 12 أكتوبر كمال مهوي: إبراهيم مازة لاعب ممتاز ولازم يكون أساسي رغم صغر سنه وما نخليهش عامين كيما بن ناصر" قناة النهار 12 أكتوبر رئيسة جمهورية الهند تقف عند النصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء قناة النهار 14 أكتوبر الشيف شهرزاد: "انا ماشي زواخة بصح ضروني بزاف بهذي الكلمة" قناة النهار 13 أكتوبر