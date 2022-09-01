قناة النهار الشيخ النوي: تبهديلة كبيرة في وهران.. نخل ليس كباقي النخل.. يا تنحوه يا ديرو فيه الإنارة بقلم النهار أونلاين نشر في 01 سبتمبر 2022 - 22:27 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/d8Ych اقرأ أيضا توسع نشاط السماسرة في أسواق السيارات يعمق من الأزمة قناة النهار 13 أوت شوفو حكايتي:عمي رشيد.. أب زوجة إبراهيم السوري يرد ويكشف حقائق جديدة وصادمة قناة النهار 28 أوت شاهد.. رياح قوية تزيد في التهاب الغابات بالطارف والمواطنون يرددون "الله أكبر قناة النهار 17 أوت "نور الهدى: "الطبيب قالي شعر بنتك مايطيحش من الكيماوي وفي الاخير صدمة قناة النهار 24 أوت "طفل ناجي من المجـ ـزرة المرورة بالنعامة .." كنت نقول للسائق ماتجريش يقولي أسكت عليا قناة النهار 31 أوت الشيخ النوي: الدرك الوطني بتلمسان يفكك شبكة لبيع لحم الحمير.. ردو بالكم قناة النهار 01 سبتمبر نهاركم جديد: تمارين الترهلات أسفل البطن قناة النهار 14 أوت "طالع هابط: الشيخ النوي.. "الله يحفظ بلادنا وأي واحد يعرف قيمة الجزائر مرحبا به قناة النهار 25 أوت صريح جدا: بسبب هذه الكلمات الغريبة.. العرب لا يفهمون اللهجة الجزائرية قناة النهار 20 أوت برنامجكم الصباحي نهاركم جديد.. العدد الخامس قناة النهار 13 أوت