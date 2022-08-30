قناة النهار الشيخ النوي: جريـ.مة شنـ.عاء في البليدة راح ضحـ.يتها شاب في مقتبل العمر.. لازم نحاربوا المجـ.رمين بقلم النهار أونلاين نشر في 30 أوت 2022 - 23:49 شارك غرِّد أرسل 11 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IhoZJ اقرأ أيضا "طالع هابط: الشيخ النوي.. "أخطونا من الروطار وكملوا المشاريع في وقتها قناة النهار 28 أوت الشيخ النوي: ظاهرة جديدة في الجزائر الجديدة.. تخفيض في الأسعار ومسؤولون شباب في المركبات السياحية قناة النهار 11 أوت أشجار محترقة ودكاكين لم تسلم..سكان الطارف يستيقظون على مشاهد مرعبة قناة النهار 18 أوت نهاركم جديد/ تدبيرة اليوم.. طارد الحشرات قناة النهار 11 أوت تشييع 4 ضـحايا من عائلة واحدة إثر الحـرائق المشتعلة في سوق أهراس قناة النهار 18 أوت بعد تصريحاته ضد الجزائر.. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوافق على استقالة الريسوني قناة النهار 28 أوت عين تموشنت: شاهد عملية الإطاحة بعدد من مستهلكي الأقراص المهلوسة والمخدرات قناة النهار 14 أوت نهاركم جديد/ CELEC للمبتكرين الشباب.. نادي علمي خاص بالطلاب قناة النهار 26 أوت بعد قطيعة دامت سنوات..الأحزاب السياسية تسعى لضخ دماء جديدة للحياة السياسية قناة النهار 15 أوت بيع شقق فوق أراضي مرهونة.. الوجه الجديد للإحتيال العقاري قناة النهار 26 أوت