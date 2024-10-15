قناة النهار الشيخ النوي: حالة كارثية لشاحنات مخصصة لرفع القمامة.. من يتحمل المسؤولية؟ بقلم النهار أونلاين نشر في 15 أكتوبر 2024 - 21:42 شارك غرِّد أرسل 55 0 رابط دائم : https://nhar.tv/zLv95 اقرأ أيضا طالع هابط: "قضية مشروع سكني بالملايير في سكيكدة .. صاحب المشروع يوضح أسباب السابوطاج" قناة النهار 13 أكتوبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر طلبة يثمنون قرار الرفع من منحة الطالب قناة النهار 07 أكتوبر طالع هابط: سياسة البريكولاج لا تنتهي.. "لكان خلاو المواطن يديه الواد وما داروش جسر" في أم القراد بمسعد قناة النهار 15 أكتوبر طالع هابط: مشروع إزدواجية الطريق رقم 1 شمال جنوب.. "كملوه وخلاو الجلفة تعاني" قناة النهار 13 أكتوبر تلمسان.. عاصمة الولاية تغرق بالقمامة قناة النهار 14 أكتوبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيسة جمهورية الهند بمقر الرئاسة قناة النهار 14 أكتوبر تجارة : ملف السيارات حبيس الأدراج وسط إلتهاب أسعارها بالأسواق قناة النهار 25 سبتمبر الشيخ النوي: بناية قديمة تستغل في بيع البقول الجافة قناة النهار 15 أكتوبر عبد القادر جريو :"المهرجان ماشي تاع البريستيج .. جبنا مختصين في البودكاست وفنانين عندهم مصداقية" قناة النهار 10 أكتوبر