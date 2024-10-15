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الشيخ النوي: حالة كارثية لشاحنات مخصصة لرفع القمامة.. من يتحمل المسؤولية؟

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: حالة كارثية لشاحنات مخصصة لرفع القمامة.. من يتحمل المسؤولية؟
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رابط دائم : https://nhar.tv/zLv95
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