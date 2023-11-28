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قناة النهار

الشيخ النوي: حول تصريح وزير الفلاحة.. “علاش تكسرلو في راسو الوزير ما عجبكش سعر البطاطا بدل الحومة”

بقلم قناة النهار
الشيخ النوي: حول تصريح وزير الفلاحة.. “علاش تكسرلو في راسو الوزير ما عجبكش سعر البطاطا بدل الحومة”
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