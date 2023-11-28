قناة النهار الشيخ النوي: حول تصريح وزير الفلاحة.. “علاش تكسرلو في راسو الوزير ما عجبكش سعر البطاطا بدل الحومة” بقلم قناة النهار نشر في 28 نوفمبر 2023 - 22:20 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 333 0 رابط دائم : https://nhar.tv/1ecUo الجزائر اقرأ أيضا صريح جدا : هذا هو أكثر شيء يخاف الجزائري أن يفقده قناة النهار 20 نوفمبر وهران: الصرافات الألية جسد دون روح .. وضعية تثير سخط المواطنين أيام عطلة الأسبوع قناة النهار 18 نوفمبر الفنان أحمد مداح: "هذه الأمور خلاتني نخمم نعتزل الفن" قناة النهار 08 نوفمبر سكن: بعد فتح صيغة عدل .. هذه شروط الإستفادة من سكنات البيع بالإيجار قناة النهار 28 نوفمبر سمير بن عيسى يذرف الدموع على أخته المتوفاة..داتلي النص من حياتي قناة النهار 22 نوفمبر أم البواقي : عائلة علاء الدين تناشد المحسنين لعلاج إبنها المصاب بشل دماغي قناة النهار 11 نوفمبر خدام الرجال: تربية الخيول والعناية بها قناة النهار 11 نوفمبر الرئيس التركي: ناقشنا أنا وأخي تبون ما يمكن أن نفعله لوقف إراقة الدماء قناة النهار 21 نوفمبر صريح جدا : إنشغال الأولياء بمواقع التواصل الاجتماعي..هكذا يؤثر على أطفالهم قناة النهار 13 نوفمبر طالع هابط: الشيخ النوي.. شاهد معاناة الفلاحين في تيارت بسبب الوعود الكاذبة قناة النهار 19 نوفمبر