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قناة النهار

الشيخ النوي: خاوتنا الأشقاء في الخليج لي يمسهم يمسنا.. فرقتنا الظروف والخونة والتاريخ يشهد

بقلم قناة النهار
الشيخ النوي: خاوتنا الأشقاء في الخليج لي يمسهم يمسنا.. فرقتنا الظروف والخونة والتاريخ يشهد
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