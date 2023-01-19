قناة النهار الشيخ النوي: رئيس الجمهورية لديه رؤية وبرنامج للجزائر الجديدة والتطبيق في الميدان يأتي من الولاة بقلم النهار أونلاين نشر في 19 جانفي 2023 - 23:03 شارك غرِّد أرسل 27 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IK9lb اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يشرف على لقاء الحكومة مع الولاة قناة النهار 19 جانفي ريبورتاج / باتنة .. يناير عند الشاوية..عادات وتقاليد تأبى الإندثار قناة النهار 15 جانفي مجتمع: فلاحون يشتكون فيروس يصيب أشجار الحمضيات يؤثر سلبا على الإنتاج قناة النهار 18 جانفي في لفتة طيبة..وزير التربية ووزيرة التضامن يزوران الأستاذة المطـ.ـعونة بخنجر من أحد تلاميذها بباتنة قناة النهار 12 جانفي طيران الطاسيلي تقدم خدمة الدفع الإلكتروني لعملائها قناة النهار 16 جانفي مومن آيت قاسي: لقاء الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار رائع رغم الظروف الاوروبية الباردة قناة النهار 18 جانفي وزير الأشغال العمومية والري يوجّه نداء للمواطنين حول الإستعمال العشوائي للمياه قناة النهار 15 جانفي توقيف عصـ.ـابة تروج للمخـ.ـدرات بعين البنيان وحجز كمية من الكوكـ.ـايين قناة النهار 06 جانفي وزير الصحة: إنتاج الأكسجين في الجزائر بلغ أكثر من 850 ألف لتر يوميا قناة النهار 16 جانفي أجواء ربيعية ومشمسة على أغلب ولايات الوطن قناة النهار 15 جانفي