قناة النهار الشيخ النوي: رسالة للسلطات ووزير العمل من مواطنين جامعيين مكفوفين.. خدموهم عندهم أولوية بقلم النهار أونلاين نشر في 20 سبتمبر 2022 - 21:55 شارك غرِّد أرسل 46 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Do3UU اقرأ أيضا أحوال الطقس / تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 31 أوت 5 مدارس جديدة بتلمسان لإنهاء معاناة تلاميذ المناطق النائية قناة النهار 20 سبتمبر صريح جدا: أسعار الأدوات المدرسية تثقل كاهل أولياء التلاميذ .. قناة النهار 19 سبتمبر حليمة.. خويا قتـ.لو واحد سكران.. دخل فيه وهرب قناة النهار 14 سبتمبر حليمة: بعد شهر علمت بوفاة أمي ولولا الإهمال لما أصبحت على كرسي متحرك قناة النهار 14 سبتمبر مشاهد صادمة..عشرات من أكياس الحليب المدعم مرمية في النفايات بحي الوئام بخميس مليانة قناة النهار 02 سبتمبر صريح جدا : عصـ.ـابات الشوارع في الجزائر..رعـ.ـب في الأحياء الشعبية قناة النهار 11 سبتمبر طالع هابط: النوي يحيى والي ولاية سعيدة و والي وهران بسبب تفانيهم في عملهم تاع ميدان قناة النهار 20 سبتمبر الأغواط / عائلة جودي تناشد المحسنين لإنقاذ إبنها من التشوه االخلقي قناة النهار 15 سبتمبر الوزير الأول يلقي النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية المسجى في قاعة ويستمنسترلندن قناة النهار 18 سبتمبر