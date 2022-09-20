إعــــلانات
قناة النهار

الشيخ النوي: رسالة للسلطات ووزير العمل من مواطنين جامعيين مكفوفين.. خدموهم عندهم أولوية

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: رسالة للسلطات ووزير العمل من مواطنين جامعيين مكفوفين.. خدموهم عندهم أولوية
  • 46
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Do3UU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر