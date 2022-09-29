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قناة النهار

الشيخ النوي: رسالة من سكان “أولف” بأدرار.. يحتجون فيها على إهتراء الطريق

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: رسالة من سكان “أولف” بأدرار.. يحتجون فيها على إهتراء الطريق
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