قناة النهار الشيخ النوي: سدّ في تيبازة مملوء على آخره ولحدّ الآن لم يستفد منه أي مواطن بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جويلية 2021 - 23:09 شارك غرِّد 4 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956763 اقرأ أيضا الذكرى الـ 59 لإسترجاع السيادة الوطنية.. الجزائر تستذكر محطات الكفاح قناة النهار 04 جويلية رئيس الكاف موتسيبي يؤكد مساعي إطلاق دوري السوبر الإفريقي قناة النهار 22 جوان سعيدة: عبد القادر..متقاعد سخر وقته لإطعام الحمام يوميا قناة النهار 28 جوان وزير الشباب والرياضة يقوم بزيارة تفقدية إلى ملعب وهران الجديد قناة النهار 17 جوان