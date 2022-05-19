قناة النهار الشيخ النوي: سكان حي سيدي حماد يعانون.. قاذورات في كل مكان ومركز صحي بدون رقابة بقلم النهار أونلاين نشر في 19 ماي 2022 - 22:08 شارك غرِّد أرسل 35 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/5b2hT اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يتسلل بكاميرا خفية لمصلحة إستعجالات طب الأطفال ويكشف العجب قناة النهار 05 ماي الرئيس: عدد المتخرجين من الجامعات الجزائرية يقارب 250 ألف متخرج سنويا قناة النهار 17 ماي زابينغ العيد تستضيف ألمع الفنانين والمشاهير في سهرة مميزة قناة النهار 03 ماي صريح جدا: هذا هو البلد الذي لن يسافر إليه الجزائريون حتى وإن كانت التذكرة مجانية قناة النهار 06 ماي شاهد .. نجوم الجزائر ووفنانون عرب يزورون ضريح إيمدغاسن بباتنة قناة النهار 12 ماي صريح جدا: عيد الفطر..فرصة للتسامح والتآلف والتراحم عند الجزائريين قناة النهار 03 ماي بلمهدي : سيكون لكل ولاية إمام مفتي قناة النهار 14 ماي نائب الرئيس التركي: 500 طالب جزائري حصل على المنحة الدراسية بتركيا الوطني 17 ماي صريح جدا: هكذا علق الجزائريون حول الرد الأخير لـ "الفيفا" على طلب الفاف ..! قناة النهار 09 ماي "قالمة: التكفل بطبيبة الأسنان المصابة بمرض "بركنسون قناة النهار 07 ماي