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قناة النهار

الشيخ النوي: سكان حي سيدي حماد يعانون.. قاذورات في كل مكان ومركز صحي بدون رقابة

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: سكان حي سيدي حماد يعانون.. قاذورات في كل مكان ومركز صحي بدون رقابة
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