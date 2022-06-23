قناة النهار الشيخ النوي: سكنات في سيدي عبد الله واجدين ما حبوش يمدوهم حتى تدخل الوالي ووزير الموارد المائية بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جوان 2022 - 23:02 شارك غرِّد أرسل 29 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CIvLH اقرأ أيضا مالية: لا ضرائب من جيب المواطن بقانون المالية التكميلي 2022 قناة النهار 21 جوان "طالع هابط: الشيخ النوي.. "شاهد سكنات إجتماعية مخروبة بڨالمة قناة النهار 14 جوان مياه الصرف الصحي في الطرقات و مفرغة عمومية أمام مجلس قضاء سيدي بلعباس ..ماذا يحدث في الجزائر قناة النهار 12 جوان مترشحة شعبة آداب: ركزت على الدوال والحمد الله قناة النهار 13 جوان كوثر وعلال : استقبلونا بالبارود والبكية جاتني..تحيا وهران وتحيا ناسها قناة النهار 22 جوان بعد طلاقي اصبح ابني يدمن على المـ.خدرات.. ارشديني استاذة قناة النهار 14 جوان أنيس..طالب يبدع في إنشاء مواقع ومنصات إلكترونية تعليمية لفائدة الطلبة قناة النهار 05 جوان "صالح باي عيبود :" أعلام كل الفرق في قطر متواجدة إلا علم الجزائر .. هذا صعب قناة النهار 15 جوان رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض قناة النهار 13 جوان "إنطباعات المترشحين حول إمتحان التاريخ و الجغرافيا :"لي حفظ يخدم ..ولي ماحفظش ما يخدمش قناة النهار 15 جوان