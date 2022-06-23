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قناة النهار

الشيخ النوي: سكنات في سيدي عبد الله واجدين ما حبوش يمدوهم حتى تدخل الوالي ووزير الموارد المائية

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: سكنات في سيدي عبد الله واجدين ما حبوش يمدوهم حتى تدخل الوالي ووزير الموارد المائية
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