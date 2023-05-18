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قناة النهار

الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم
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