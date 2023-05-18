قناة النهار الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم بقلم النهار أونلاين نشر في 18 ماي 2023 - 22:28 شارك غرِّد أرسل 57 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zVQeg اقرأ أيضا طالع هابط: النوي .. بلادنا من الدول الرائدة في حرية الصحافة ومصلحة البلاد فوق كل إعتبار قناة النهار 04 ماي فيديو صادم لأشخاص يعتدون على تاجر من خارج الولاية بالنعامة قناة النهار 18 ماي وزير الري: هناك نقص في مستوى السدود والمياه الجوفية في انخفاض ومحطات التحلية لا تعمل بكامل طاقتها قناة النهار 01 ماي شنقريحة : الجيش الوطني الشعبي أصبح جيشا محترفا بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف قناة النهار 08 ماي حج 2023: 400 مليون سنتيم فما فوق تكلفة حج الرفاهية "VIP" قناة النهار 17 ماي ارزقي رمان لأحد الصحفيين .." صحّحوا النتيجة في الموقع ديالكم كونوا ايجابيين" قناة النهار 09 ماي أمين أندلسي للنهار : هذه هي تفاصيل التخفيضات الإستثنائية في أسعار الرحلات الدولية قناة النهار 04 ماي إقتصاد: قطاع البناء.. الركود لا يزال يرهن عدة مجالات قناة النهار 13 ماي وزير الإتصال يترحم على أرواح الواجب المهني بساحة الحرية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قناة النهار 03 ماي "أرزقي رمان: "الخسارة سببها أخطاء عديدة وأتحمل كل المسؤولية قناة النهار 10 ماي