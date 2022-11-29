قناة النهار الشيخ النوي: سكنات في ورقلة تنازلت عليها أملاك الدولة لشاغليها وأخرى تنتظر الإجابة بقلم النهار أونلاين نشر في 29 نوفمبر 2022 - 21:48 شارك غرِّد أرسل 40 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5Htyu اقرأ أيضا إبراهيم الشنوي: هدفي الزواج بجزائرية وعيش حياتي في الجزائر قناة النهار 09 نوفمبر مطاعم ومحلات تفتقر لشروط النظافة..دعوات لتكثيف مداهمات اللجان المختلطة قناة النهار 24 نوفمبر قطر تواصل ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي في المونديال وفرحة هستيرية للسعوديين بعد الفوز على الأرجنتين قناة النهار 23 نوفمبر مشروع مركز مكافحة السـرطان بوزرة في المدية.. جرعة أمل لمرضى السرطان قناة النهار 17 نوفمبر "بلماضي عن مواجهة مالي : "المقابلة ستكون صعبة و هاذا واش رانا نحوسو قناة النهار 13 نوفمبر أمام ركود المشهد السياسي.. الأحزاب تشرع في التحضير لمؤتمراتها العادية قناة النهار 09 نوفمبر إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الاسعار قناة النهار 16 نوفمبر مكافحة للتهريب .. تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش للحاويات بالموانئ ببجاية قناة النهار 21 نوفمبر الزوائد في الخضر.. الوجه الآخر للتحايل على المواطنين قناة النهار 27 نوفمبر وزير التربية : أكثر من 25 ألف أستاذ سيستفيدون من الترقية عن طريق الإمتحان المهني قناة النهار 24 نوفمبر