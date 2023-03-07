قناة النهار الشيخ النوي: شاب مغترب حاول الإستثمار في السياحة دون أن يدري أن هناك “سابوتاج” في البنوك بقلم النهار أونلاين نشر في 07 مارس 2023 - 23:48 شارك غرِّد أرسل 40 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TvuZN اقرأ أيضا عين تموشنت : عائلة فردوس تناشد السلطات مساعدتهم لمعالجتها في الخارج قناة النهار 25 فيفري تيارت / ذبـ.ـح أنثى الماشية.. بين مرحب ورافض حفاظا على تكاثر الثروة الحيوانية قناة النهار 05 مارس مئات الألاف من الفرنسيين في مظاهرات جديدة رفضا لقانون إصلاح نظام التقاعد قناة النهار 07 مارس أحوال الطقس / ثلوج على المرتفعات متوقعة يوم غد قناة النهار 25 فيفري قرار تعليق تعبئة بعض المواد الاستهلاكية.. المواطنون يرحبون والتجار يقترحون قناة النهار 22 فيفري نوال زعتر تروي الموقف الذي تعرضت له في الحمّام قناة النهار 03 مارس فاسألوا : قاربوا وسددوا قناة النهار 27 فيفري طالع هابط: بدون تعليق.. شاهد كيف اصبحت بعض المراحيض العمومية بالجزائر العاصمة قناة النهار 26 فيفري برج بوعريريج : اللحوم الحمراء المدعمة..أسعار تراعي القدرة الشرائية قناة النهار 25 فيفري المعهد الجزائري للبترول..خزان الكفاءات البشرية لقطاع الطاقة والمناجم قناة النهار 07 مارس