قناة النهار الشيخ النوي: شاعر شعبي يوجه رسالة لوزيرة الثقافة.. كلام موزون من التراث الجزائري بقلم النهار أونلاين نشر في 12 ماي 2022 - 22:06 شارك غرِّد أرسل 57 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/INaKt اقرأ أيضا إحفظ معنا: سورة الرعد من الآية 29 إلى الآية 36 قناة النهار 25 أفريل فاسألوا: حقوق الزوجة في الإسلام قناة النهار 06 ماي "يحيى طبيش: "بالإنستغرام فقط قدرت نزوج 190 عروسة" قناة النهار 26 أفريل الممثل "أبو عصام" :مهرجان "إيمدغاسن" أثبت فعاليته من النسخة الأولى قناة النهار 10 ماي تلمسان : حفل تكريمي على شرف الطالب "فيصل حجاج" أحد حفظة القرآن الكريم الصغار قناة النهار 09 ماي محمد سليماني: عائلتي كامل في فرنسا وأنا لي خيرت نريح في بلادي قناة النهار 03 ماي بلماضي : هناك أشخاص من الداخل همهم الوحيد خدمة مصالحهم الشخصية قناة النهار 24 أفريل استعادة الوزن بعد رمضان..تحذيرات من المبالغة في أدوية زيادة الوزن قناة النهار 06 ماي محلات الرئيس..من أماكن مهملة إلى مشاريع لإنجاز مؤسسات تربوية قناة النهار 12 ماي تساؤلات: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يواصل استقبال رؤساء الأحزاب السياسية قناة النهار 12 ماي