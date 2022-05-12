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الشيخ النوي: شاعر شعبي يوجه رسالة لوزيرة الثقافة.. كلام موزون من التراث الجزائري

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: شاعر شعبي يوجه رسالة لوزيرة الثقافة.. كلام موزون من التراث الجزائري
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