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قناة النهار

الشيخ النوي: شباب جزائري من سعيدة مستفيد من الدعم يريد العمل والبنك يعطل المشاريع

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: شباب جزائري من سعيدة مستفيد من الدعم يريد العمل والبنك يعطل المشاريع
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