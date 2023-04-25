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قناة النهار

الشيخ النوي: صيادون شباب بشاطئ الباخرة المحطمة راهم ضايعين.. يناشدون السلطات للنظر إليهم

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: صيادون شباب بشاطئ الباخرة المحطمة راهم ضايعين.. يناشدون السلطات للنظر إليهم
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