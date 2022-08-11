قناة النهار الشيخ النوي: ظاهرة جديدة في الجزائر الجديدة.. تخفيض في الأسعار ومسؤولون شباب في المركبات السياحية بقلم النهار أونلاين نشر في 11 أوت 2022 - 21:54 شارك غرِّد أرسل 91 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yGhCn اقرأ أيضا مشاهد للحافلة التي إنقلبت وراح ضحيتها 4 أشخاص بتيارت قناة النهار 22 جويلية الفريق أول شنقريحة: بلادنا تسجل نجاحات متتالية وطنية ودولية في كل المجالات بفضل قيادة الرئيس تبون قناة النهار 04 أوت مستشار تربوي: نجاح تدريس اللغة الإنجليزية في الإبتدائي مرهون بإسنادها لأهلها قناة النهار 01 أوت الموز يغيب عن الاسواق ويصنع الإستثناء متجاوزا 1000 دج قناة النهار 28 جويلية "شاهد عائلات المسـاجين ومعاناتهم مع 'القفة".. "نحيها من كرشي ونجيبهالو قناة النهار 26 جويلية شاهد كيف يطيح أمن المطار بالمهربين في مشاهد حقيقة .. لقاوه مهرب الزطـلة في قرعة شومبوان قناة النهار 08 أوت صريح جدا: جزائريون يكرمون الجيش الوطني الشعبي على طريقتهم الخاصة قناة النهار 05 أوت تيارت : الدرك الوطني يحقق أمنية الطفل محمد من ذوي الهمم بممارسة مهامهم قناة النهار 04 أوت إسعاف 6 أفارقة حراقة من بينهم إمرأة حامل بشاطئ الصخرة الكبرى باينام قناة النهار 08 أوت وفاة 4 أشخاص في حادث انحراف حافلة بتيارت الوطني 22 جويلية