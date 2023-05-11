قناة النهار الشيخ النوي: ظاهرة دخيلة وغريبة في المساجد الجزائرية.. كراسي جماعية مثبتة أثناء الصلاة بقلم النهار أونلاين نشر في 11 ماي 2023 - 22:24 شارك غرِّد أرسل 243 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XWsTq اقرأ أيضا ليليان بركان: هكذا إستطعت المحافطة على دوري في بنت البلاد لـ 3 مواسم قناة النهار 22 أفريل حكاية نجاح: شباب على طريق الثراء قناة النهار 03 ماي شاهدوا... هذا هو منفذ جريمة اغتيال رجل أعمال بباتنة وشركاءه مكان إخفاء السلاح!! قناة النهار 05 ماي "وزير الري :"الوضعية المائية في البلاد لاتدعو للقلق ..ولكن قناة النهار 29 أفريل عودة الأجواء الحارة بداية من يوم الغد بهذه المناطق قناة النهار 01 ماي وزير الري: لدينا إستثمارات هائلة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من مياه الشرب والموجهة للريّ قناة النهار 01 ماي "وزير الشؤون الدينية :"سجلنا أكثر من 78 حادث إعتداء على الأئمة قناة النهار 27 أفريل دلال تغني أغنية فكاهية في بلاطو النهار وفكرتنا في الفهامة قناة النهار 22 أفريل ارزقي رمان : "قسنطينة معروفة بالنوادي العريقة وجماهيرها شغوفة بالمنتخب الوطني". قناة النهار 09 ماي بن شيخة : ما عندناش من واش نخافو قناة النهار 07 ماي