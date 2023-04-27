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الشيخ النوي: ظاهرة غريبة عجيبة من سونلغاز في برج الكيفان.. أسلاك الكهرباء متشابكة كأنها خيوط عنكبوت

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: ظاهرة غريبة عجيبة من سونلغاز في برج الكيفان.. أسلاك الكهرباء متشابكة كأنها خيوط عنكبوت
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