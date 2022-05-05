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قناة النهار

الشيخ النوي: عمال في حاسي مسعود خدمو جنّة وسط الصحراء حابين يترسموا.. ووزير السكن يلبي المطلب

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: عمال في حاسي مسعود خدمو جنّة وسط الصحراء حابين يترسموا.. ووزير السكن يلبي المطلب
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