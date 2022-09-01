قناة النهار الشيخ النوي: غلق شاطئ في زرالدة بسبب تلوث المياه.. المسؤولية راهي كبيرة بقلم النهار أونلاين نشر في 01 سبتمبر 2022 - 22:28 شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OryxQ اقرأ أيضا نهاركم جديد/ أفضل التمارين الرياضية لتضخيم "عضلات الفخذ" قناة النهار 12 أوت صريح جدا: بين التصرف السلبي والإيجابي.. ماذا قدم الجزائري لمجتمعه ؟ قناة النهار 15 أوت "الأخصائية صابرينال: لكل متزوجة أو مقبلة على الزواج.. "تقدري ديري مشروعك و تنجحي قناة النهار 31 أوت قانون تجريم حرق الغابات .. من 20 سنة إلى المؤبد للمتسببين قناة النهار 18 أوت "طفل ناجي من المجـ ـزرة المرورة بالنعامة .." كنت نقول للسائق ماتجريش يقولي أسكت عليا قناة النهار 31 أوت الطارف: شاهد كيف أصبحت الحافلة التي راح ضحيتها 8 أشخاص قناة النهار 18 أوت فاسألوا: فضل سورة الكهف يوم الجمعة قناة النهار 19 أوت تساؤلات: رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بدراسة إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي قناة النهار 30 أوت مراسم تشييع جثمان الفقيد الراحل "مساعيد" الأمين العام لرئاسة الجمهورية قناة النهار 20 أوت نهاركم جديد/ نصائح هامة للحفاظ على صحة الشعر والبشرة قناة النهار 26 أوت