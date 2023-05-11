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الشيخ النوي: فلاحون في بسكرة يسقون محاصيلهم من “الزيقو” والدرك الوطني بالمرصاد

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: فلاحون في بسكرة يسقون محاصيلهم من “الزيقو” والدرك الوطني بالمرصاد
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