قناة النهار الشيخ النوي: فلاحون في بسكرة يسقون محاصيلهم من “الزيقو” والدرك الوطني بالمرصاد بقلم النهار أونلاين نشر في 11 ماي 2023 - 21:48 شارك غرِّد أرسل 49 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/k93MG اقرأ أيضا وزير الري: قلة الأمطار كان له إنعكاس مباشر على مخزون مياه السدود لكننا تداركنا الأمر قناة النهار 01 ماي مشاكل الفلاحين بحاجة إلى صوت .. أين هو الإتحاد الوطني للفلاحين قناة النهار 04 ماي رئيس الجمهورية: يجب أن يكون صوت الجزائر في إفريقيا مسموعا قناة النهار 06 ماي طرقات تهترئ أشهر بعد إنجازها..لماذا لا تدوم صلاحيتها أكثر من سنتين؟ قناة النهار 29 أفريل تركيا : الجزائرية "إنتصار"..طبيبة ترافق المرضى وتحميهم من إحتيال وبزنسة المستشفيات قناة النهار 23 أفريل فالحلوة والمرة / ثنائي ولاأروع😍" شاكر وشهيناز" كوّنوا أسرة بعد قصة حب😍 ترقّبوها" قناة النهار 05 ماي تيارت : تواصل نفوق عشرات رؤوس الماشية يثير تخوف الموالين قناة النهار 25 أفريل سفير الجمهورية السورية: “لا ننسى وقوف الجزائر إلى جانب سوريا في محنتها القاسية " قناة النهار 25 أفريل موجة حرّ مع درجات حرارة قياسية قناة النهار 28 أفريل عيد الفطر: المعايدة الإفتراضية.. عندما تتحول التكنولوجيا إلى قاطع للأرحام قناة النهار 22 أفريل