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الشيخ النوي: فلاحون في سعيدة يناشدون الوالي.. “حقرونا وحابين ينحولنا أرضنا”

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: فلاحون في سعيدة يناشدون الوالي.. “حقرونا وحابين ينحولنا أرضنا”
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