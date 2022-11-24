قناة النهار الشيخ النوي: فلاحون في سعيدة يناشدون الوالي.. “حقرونا وحابين ينحولنا أرضنا” بقلم النهار أونلاين نشر في 24 نوفمبر 2022 - 22:17 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lmB91 اقرأ أيضا أمن: "ألو شرطة".. إتصالات تبرز وعي المواطن بأهمية ثقافة التبليغ قناة النهار 07 نوفمبر صريح جدا : الجزائريون يستبشورن خيرا بدفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد السيارات قناة النهار 18 نوفمبر إكتشاف 3 ورشات سرية لإنتاج الزيوت المغشوشة ببلدية أولاد سلام بباتنة قناة النهار 21 نوفمبر صريح جدا: هذا هو المنتخب الذي سيشجعه الجزائريون في "المونديال" .. قناة النهار 12 نوفمبر فلاحة: أنفلونزا الطيور "H5 N1" تهدد شعبة الدواجن بعد نفوق أزيد من مليون دجاجة قناة النهار 23 نوفمبر ترندينغ: رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتعاطفون مع بنزيما بعد تأكد غيابه عن المونديال بسبب الإصابة قناة النهار 20 نوفمبر بحيرة الرغاية.. محمية طبيعية مهددة بالزوال بسبب المياه الملوثة و نفايات المصانع قناة النهار 13 نوفمبر قمة المناخ: إنطلاق القمة في شرم الشيخ.. العالم في مواجهة التقلبات المناخية قناة النهار 07 نوفمبر بجاية : الحمى القلاعية تكبد الفلاح محمد خسائر في عدد من رؤوس الأبقار قناة النهار 06 نوفمبر فاسألوا : الدعاء بظهر الغيب قناة النهار 19 نوفمبر