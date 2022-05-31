قناة النهار الشيخ النوي: فلاح يوجه طلب لمصالح الفلاحة والجواب يأتيه سريعا من وزير الفلاحة بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ماي 2022 - 22:14 شارك غرِّد أرسل 94 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CAmLn اقرأ أيضا وزارة الدفاع : تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي قناة النهار 14 ماي يا حافظ القرآن / حورية شويكة خاتمة لكتاب الله من عائلة محافظة قناة النهار 13 ماي "فوزي درار :" القوارض من أسباب إنتقال جدري القردة للإنسان قناة النهار 31 ماي بورصة الدواجن متقلبة..والمستهلك والمربي متضرران بالتناوب قناة النهار 19 ماي فيض الروح: الصحبة الصالحة طريق للجنة قناة النهار 13 ماي حسين بوقبرين: كنت فنان نرسم على الجدران وإهتمامي تحول إلى الطب البديل لأن له علاقة كبيرة بالنحت قناة النهار 25 ماي زيتوني: نحن مستهدفون وقرارتنا لم تعجب الكثير خاصة الصهـ.يانة الذين يريدون مس إستقرار ووحدة البلاد قناة النهار 23 ماي الرئيس تبون: كل ما تريده إيطاليا من ناحية الطاقة نحن مستعدين له قناة النهار 26 ماي أين وصلت إجراءات تخفيف المحفظة في المرحلة الإبتدائية ؟ قناة النهار 24 ماي إيطالية تعشق طبق الكسكسي قناة النهار 26 ماي