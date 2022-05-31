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قناة النهار

الشيخ النوي: فلاح يوجه طلب لمصالح الفلاحة والجواب يأتيه سريعا من وزير الفلاحة

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: فلاح يوجه طلب لمصالح الفلاحة والجواب يأتيه سريعا من وزير الفلاحة
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