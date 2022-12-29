قناة النهار الشيخ النوي: قرية في عين تموشنت مبنية تحت خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي ولحد الآن مافراوهاش بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ديسمبر 2022 - 22:05 شارك غرِّد أرسل 22 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0qydM اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد البريكولاج والطرق الغريبة للتزفيت في الجزائر قناة النهار 29 ديسمبر وزير العدل : يشيد بانخراط المصالح الامنية في مساعي استرجاع الأموال المنهوبة قناة النهار 27 ديسمبر درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 24 ديسمبر "رئيس الجمهورية : "صيدال حاولو يقتـلوها..عاودو أحيوها قناة النهار 14 ديسمبر زين عامر: قطر ابهرت العالم بتنظيمها للمونديال والكل سيتكلم عنها في السنوات القادمة قناة النهار 16 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي.." البيئة في الجزائر تعاني الويلات".. شاهد قناة النهار 18 ديسمبر هذا ماقاله وزير الصناعة حول منح قروض حلال للمواطنين لإقتناء السيارات قناة النهار 19 ديسمبر توقيف شخصين وحجز 2300 قرص مهلوس من مختلف الأنواع قناة النهار 16 ديسمبر غليزان : تسويق أسماك المياه العذبة بأسعار تنافسية في ظل ارتفاع أسعار اسماك البحر قناة النهار 13 ديسمبر حسين آشيو: المنتخبات المرشحة للتتويج لديها ضغط كبير والمدرب الذكي من يرفع الضغط عن لاعبيه قناة النهار 09 ديسمبر