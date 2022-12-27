قناة النهار الشيخ النوي: قطار التنمية ينطلق بمنطقة الهضاب.. مكسب مهم للجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 27 ديسمبر 2022 - 23:04 شارك غرِّد أرسل 53 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1seOu اقرأ أيضا زين عامر: المنتخب المغربي متكامل ولديه طريقة دفاع حديثة قناة النهار 10 ديسمبر تربية الإبل..النشاط الأكثر رواجا لدى سكان الجنوب قناة النهار 07 ديسمبر درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 24 ديسمبر رئيس الجمهورية: الرقمنة الحقيقية ستسمح لنا بمعرفة الفقير من الغني قناة النهار 22 ديسمبر زين عامر: ترك المنافس يبادر في الهجوم كان متعمد من قبل المنتخب الارجنتيني لهذا السبب قناة النهار 13 ديسمبر اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني: خبر منعي من حضور مباريات كأس العالم غير صحيح قناة النهار 08 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيى وزارة العدل وإدارة السجون بعد تنظيمها لكأس الجزائر للمحبوسين .. شكرا لكم قناة النهار 11 ديسمبر زهرة: مشيت في عمري 25 سنة كانت يما تفتل في الطعام رحت ليها نمشي قناة النهار 21 ديسمبر بسبب النقائص.. أصحاب الامراض المستعصية يعانون في رحلة البحث عن العلاج قناة النهار 16 ديسمبر مجتمع: بشعار كل نهار ورزقه .. متقاعدون يعودون للعمل من جديد قناة النهار 18 ديسمبر