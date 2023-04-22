قناة النهار الشيخ النوي: قناة النهار تتابع كل شيء والأولوية لديها للوطن بقلم النهار أونلاين نشر في 22 أفريل 2023 - 12:56 شارك غرِّد أرسل 9 0 الشيخ النوي: قناة النهار تتابع كل شيء والأولوية لديها للوطن رابط دائم : https://nhar.tv/X4LoR اقرأ أيضا العدد 16 من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 10 أفريل ضحكة ولعبة / "لي حب يروح بابنا مفتوح..."🤔 لي يكمل المثل يربح معانا قناة النهار 08 أفريل سمير ميستر إيكس يتحدث عن كواليس تصوير "zoom 6" .. "عييت بزاف وماشي ساهلة" قناة النهار 18 أفريل "محمد علال:" الكاميرات الخفية لم تصنع الحدث هذا العام. قناة النهار 05 أفريل محمد علال: معظم صنّاع الكوميديا في الجزائر توفوا أو إعتزلوا قناة النهار 13 أفريل سامية طبوش تتكلم عن انتقادات متابعيها قناة النهار 06 أفريل الطاكسي المربوح : ناس تلمسان الله يبارك جاوبو مليح و ربحو 17000 دج قناة النهار 10 أفريل الطاكسي المربوح /المشارك تاع اليوم أدهشنا بإنسانيته 🥰ربح معانا 10000 دج وراح يتبرّع بيهم لزوالي قناة النهار 15 أفريل ZOOM مع MISTERX "الحلقة 11 "الخاوة خاوة قناة النهار 09 أفريل رمضان 2023 : مع إقتراب عيد الفطر مواطنون يفضلون خياطة الملابس حسب أذواقهم قناة النهار 19 أفريل