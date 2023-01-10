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قناة النهار

الشيخ النوي: كارثة في الجزائر.. حوادث الإختناق بالغاز تحصد الأرواح والحماية المدنية تدق ناقوص الخطر

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: كارثة في الجزائر.. حوادث الإختناق بالغاز تحصد الأرواح والحماية المدنية تدق ناقوص الخطر
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