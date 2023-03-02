قناة النهار الشيخ النوي: كي تكون في عين تموشنت رد بالك وعسّ روحك.. ! بقلم النهار أونلاين نشر في 02 مارس 2023 - 22:18 شارك غرِّد أرسل 58 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MacMn اقرأ أيضا وفاة "عمي محمد".. أشهر بائع ورد في العاصمة قناة النهار 27 فيفري هكذا علق النواب على اقتطاع جزء من رواتبهم لصالح المتضررين من زلزال سوريا وتركيا قناة النهار 14 فيفري فاسألوا: المجتهد مأجور قناة النهار 20 فيفري درك تقرت يحجزكمية من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للأكل موجهة للمواطنين قناة النهار 13 فيفري "عبد الله المصلح : لقد طهّر أجدادكم أرض الجزائر بمليون ونصف مليون شهيد.."حافظوا على هذا الطّهر قناة النهار 26 فيفري عتيقة : راني محتاجة بزاف خدمة..غبت بزاف على الشاشة قناة النهار 14 فيفري قرار تعليق تعبئة بعض المواد الاستهلاكية.. المواطنون يرحبون والتجار يقترحون قناة النهار 22 فيفري صريح جدا/ رأي الجزائريين في قرار زيادة إنتاج الزيت والسميد في الحجم الصغير قناة النهار 27 فيفري "وزير السياحة :"لن نتسامح مع الوكالات السياحية التي ترهن المسافر ولا تؤمن رحلته قناة النهار 23 فيفري تصريحات بعض ركاب الحافلة التي تعرضت لحادث مرور مأساوي بتيكجدة قناة النهار 25 فيفري