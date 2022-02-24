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قناة النهار

الشيخ النوي: لحقنا لوقت الناس ولات تسرق في كلش حتى أنابيب الغاز والمساجد ما سلكوش

بقلم قناة النهار
الشيخ النوي: لحقنا لوقت الناس ولات تسرق في كلش حتى أنابيب الغاز والمساجد ما سلكوش
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