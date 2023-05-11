قناة النهار الشيخ النوي: محجرة في واد الفضة بجنب الأبنية السكنية والسكان يشتكون بقلم النهار أونلاين نشر في 11 ماي 2023 - 21:49 شارك غرِّد أرسل 38 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HEgbL اقرأ أيضا "طالع هابط: بعد أزمة الحليب.. "اليوم راهو داير ڨرون وحتى الملبنات ولاو ما يستقبلوهش قناة النهار 25 أفريل وزير الري: هناك نقص في مستوى السدود والمياه الجوفية في انخفاض ومحطات التحلية لا تعمل بكامل طاقتها قناة النهار 01 ماي مؤثر جدا.. شابة تحن إلى صلة الرحم مع والدها وتوجه له رسالة بالدموع قناة النهار 21 أفريل صريح جدا: عند الضيق.. هذا هو الشخص التي تلجأ إليه قناة النهار 11 ماي صريح جدا: هكذا يسعى الجزائريون للمحافظة على محيط نظيف.. قناة النهار 05 ماي وزير الخارجية السعودي: التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي.. قناة النهار 09 ماي سرقة المعدات الكهربائية لوسائل النقل السككي .. خسائر إقتصادية وتعطيل لمصالح المواطنين قناة النهار 26 أفريل الجلفة : أزيد من 200 عملية جراحية مجانية في طب الأنف والحنجرة لمرضى حاسي بحبح قناة النهار 30 أفريل وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان إثبات المستوى قناة النهار 02 ماي سكيكدة: تراجع في إنتاج الفراولة المكركبة بسبب الجفاف قناة النهار 10 ماي