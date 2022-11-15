قناة النهار الشيخ النوي: مدن جديدة مبنية في الجبال.. مجهودات كبيرة تُبذل من وكالة عدل بقلم النهار أونلاين نشر في 15 نوفمبر 2022 - 22:24 شارك غرِّد أرسل 94 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DxBnU اقرأ أيضا غرداية: الذاكرة و التاريخ الثوري للجزائر.. هكذا يعمل الطاقم التربوي على غرسة في التلاميذ قناة النهار 07 نوفمبر قيس سعيد: لن يكون وئام إلا بإستعادة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم وإقامة دولة حرة مستقلة قناة النهار 01 نوفمبر toutes options: عرض السيارات الكلاسيكية بمناسبة أول نوفمبر قناة النهار 05 نوفمبر 2000 دج و50دج الجديدتين.. جزائريون يبدون إعجابهم قناة النهار 02 نوفمبر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر سطيف : توقيف شبكة تحترف السرقة قامت بالسطو على مركز بريد بحي شوف لكداد قناة النهار 03 نوفمبر نقص في ورشات الصيانة وسط إنتشار واسع لإستخدام الدراجات النارية بعين تموشنت قناة النهار 12 نوفمبر سعيدة: عين السخونة.. ملتقى لمقومات السياحة الحموية والدينية غير المستغلة قناة النهار 13 نوفمبر صريح جدا : هكذا تستعد أدرار لموسم السياحة الصحراوية و الدينية قناة النهار 13 نوفمبر " خاتمة مؤثّرة لرئيس فلسطين :"أقول للعرب إن القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين أمانتنا قناة النهار 02 نوفمبر