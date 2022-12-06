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الشيخ النوي: مستثمر سياحي بواد الفضة يمتلك فندق منذ 30 سنة.. حبوا يجوزو عليه السكة الحديدية

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: مستثمر سياحي بواد الفضة يمتلك فندق منذ 30 سنة.. حبوا يجوزو عليه السكة الحديدية
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