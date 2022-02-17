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قناة النهار

الشيخ النوي: مستثمر فلاحي هرب من تبسة بسبب العراقيل جا لصحراء واد سوف رجعها جنة

بقلم قناة النهار
الشيخ النوي: مستثمر فلاحي هرب من تبسة بسبب العراقيل جا لصحراء واد سوف رجعها جنة
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