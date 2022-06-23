قناة النهار الشيخ النوي: مستفيدون من سكنات بخميس الخشنة يعانون العراقيل.. 17 سنة ما زال ما سكناش بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جوان 2022 - 23:01 شارك غرِّد أرسل 16 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RQXoy اقرأ أيضا مؤثر جدا..طفلة تبكي على فراق والدها المتوجه إلى البقاع المقدسة وهو يواسيها بكلمات حنينة قناة النهار 19 جوان صريح جدا: هل يـ.ضرب الرجل الجزائري زوجته؟ قناة النهار 20 جوان ريبورتاج: الجزائر- تركيا.. تطلعات شراكة إقتصادية ناجحة قناة النهار 12 جوان الأحزاب الصغيرة في رئاسة الجمهورية.. تبون يتخلى عن سياسة الإقصاء قناة النهار 09 جوان وزير الصحة: اخترنا أطقم طبية حسب متطلبات الحجاج الوطني 15 جوان "مترشح متحصل على الباك مرتين : "المواضيع ساهلة وفي متناول الجميع وراني حايب معدل ممتاز قناة النهار 15 جوان وهران 2022: الرياضيون يستحسنون مبادرة السلطات الجزائرية وإتاحة الفرصة للمشاركة في العرس المتوسطي قناة النهار 23 جوان "وزير الصحة ينصدم في المستشفى الجامعي إبن باديس بقسنطينة "لقى الدواء مرمي في الأرض قناة النهار 03 جوان نقل: خماية خاصة للمسافرين و الممتلكات بالقطارات .. فرقة خاصة تسهر على ذك قناة النهار 15 جوان مــقاتلات من الســلاح الجوي ترحب برئيس الجمهورية في وهران قناة النهار 23 جوان