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الشيخ النوي: مستفيدون من سكنات بخميس الخشنة يعانون العراقيل.. 17 سنة ما زال ما سكناش

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: مستفيدون من سكنات بخميس الخشنة يعانون العراقيل.. 17 سنة ما زال ما سكناش
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