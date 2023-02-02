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الشيخ النوي: مستفيدون من سكنات cnep بدالي ابراهيم يشتكون.. “خلصنا دراهم ورانا نستناو”

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: مستفيدون من سكنات cnep بدالي ابراهيم يشتكون.. “خلصنا دراهم ورانا نستناو”
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