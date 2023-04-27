قناة النهار الشيخ النوي: مشاكل بالجملة في قطاع الأشغال العمومية.. مشروع تهيئة طريق متوقف لأسباب مجهولة بقلم النهار أونلاين نشر في 27 أفريل 2023 - 22:39 شارك غرِّد أرسل 21 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/B6LE8 اقرأ أيضا الطاكسي المربوح : المشاركين تاع اليوم ثقافتهم لاباس بيها ربحو معانا 6000دج قناة النهار 12 أفريل طالع هابط: سيال تتدخل وتصلح تسرب المياه في المدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 27 أفريل هذا ماقاله وزير الفلاحة حول قضية رمي الحليب بولاية عنابة قناة النهار 25 أفريل صريح جدا: هكذا يعتذر الجزائريون عند الخطأ قناة النهار 27 أفريل أجواء صيفية.. درجات حرارة قياسية مرتقبة قناة النهار 25 أفريل أجواء حارة مرتقبة نهار اليوم الإثنين قناة النهار 24 أفريل "سمير ميستر إيكس : "كنت نتلقى تهديدات في المواسم الأولى بسبب برنامج "زووم قناة النهار 18 أفريل تجارة: تسخير نحو 50ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر قناة النهار 19 أفريل رمضان 2023 : مع إقتراب عيد الفطر مواطنون يفضلون خياطة الملابس حسب أذواقهم قناة النهار 19 أفريل وزير التجارة: إرتفاع أسعار المواد واسعة الإستهلاك والفواكه راجع لإرتفاع أسعار "الموز" قناة النهار 10 أفريل