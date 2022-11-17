قناة النهار الشيخ النوي: مشروع ثانوية في سيدي بلعباس.. بدات في جانفي تسلمت في نوفمبر بقلم النهار أونلاين نشر في 17 نوفمبر 2022 - 20:47 شارك غرِّد أرسل 78 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3fP9G اقرأ أيضا السفير الفرنسي: تأثرت جدا عند إنحناء ماكرون لذكرى 17 أكتوبر قناة النهار 10 نوفمبر بيونة تتحدث عن الحراقة بحرقة والمشاهد المؤلمة التي رأتها عن مبيتهم في الكرطون في شوارع باريس قناة النهار 03 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل من طرف الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة قناة النهار 07 نوفمبر نشرية خاصة تساقط أمطار رعدية معتبرة في المناطق .. التفاصيل قناة النهار 04 نوفمبر السفير الفرنسي: هذه هي الفئة المعنية بطلبات الحصول على تأشيرات الإقامة الطويلة المدى قناة النهار 10 نوفمبر حجز 7 قناطير من اللحوم البيضاء فاسدة كانت موجهة للإستهلاك بوهران قناة النهار 17 نوفمبر "الرئيس تبون مخاطبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.."سنكون دائما معكم قناة النهار 02 نوفمبر وزير الخارجية رمطان لعمامرة يستقبل نظيره المصري قناة النهار 29 أكتوبر محمد عمر يروي بدايته الصعبة في الجزائر وكيف أصبح تاجر ناجح في ظرف قصير قناة النهار 09 نوفمبر غليزان : فلاحو منطقة بلعسل يرفعون التحدي ويستغلون أراضي مالحة للزراعة قناة النهار 07 نوفمبر